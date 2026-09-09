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На Ямале ИК-8 прошла проверку готовности к голосованию

На Ямале ИК-8 прошла проверку готовности к голосованию

В исправительной колонии ИК-8 Приуральского района проверили готовность помещений для голосования. Около 40 содержащихся под стражей граждан смогут реализовать свое избирательное право, сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО.

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