Два человека оказались в больнице с травмами после столкновения легковушек в Воронеже

Вчера около 1:20 в Воронеже у дома № 122 по улице Ленинградская столкнулись два авто. Водитель автомобиля «Черри Тиго», 27-летняя местная жительница, двигалась со стороны улицы Героев Стратосферы в направлении Брусилова и столкнулась с «Ладой» под управлением 26-летней девушки.