НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Два человека оказались в больнице с травмами после столкновения легковушек в Воронеже

Два человека оказались в больнице с травмами после столкновения легковушек в Воронеже

Вчера около 1:20 в Воронеже у дома № 122 по улице Ленинградская столкнулись два авто. Водитель автомобиля «Черри Тиго», 27-летняя местная жительница, двигалась со стороны улицы Героев Стратосферы в направлении Брусилова и столкнулась с «Ладой» под управлением 26-летней девушки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым