Дженнифер Лопес пришла на премьеру своего фильма в необычном платье

Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачной юбке Певица пришла на премьеру фильма о своей жизни. Фото: РИА Новости Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма по мотивам ее жизни «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе.
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