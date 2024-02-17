Дженнифер Лопес пришла на премьеру своего фильма в необычном платье

Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачной юбке Певица пришла на премьеру фильма о своей жизни. Фото: РИА Новости Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма по мотивам ее жизни «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе.