😢На прошлой неделе скончалась слониха Джени, которая последние годы жила в крымском сафари-парке Дженни прожила более 50 лет.
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😢На прошлой неделе скончалась слониха Джени, которая последние годы жила в крымском сафари-парке Дженни прожила более 50 лет.