Особенности национального переворота: как США пытаются повлиять на отношения России и Сербии через Косово

Пункт пропуска Яринье на условной границе между южной частью Сербии и самопровозглашенной республикой Косово : череда автомобилей по несколько сотен метров с обеих сторон, никаких признаков эскалации нет, но напряжение висит буквально в воздухе.
Пункт пропуска Яринье на условной границе между южной частью Сербии и самопровозглашенной республикой Косово : череда автомобилей по несколько сотен метров с обеих сторон, никаких признаков эскалации нет, но напряжение висит буквально в воздухе.
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