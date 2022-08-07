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Особенности национального переворота: как США пытаются повлиять на отношения России и Сербии через Косово

Особенности национального переворота: как США пытаются повлиять на отношения России и Сербии через Косово

Пункт пропуска Яринье на условной границе между южной частью Сербии и самопровозглашенной республикой Косово : череда автомобилей по несколько сотен метров с обеих сторон, никаких признаков эскалации нет, но напряжение висит буквально в воздухе.

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