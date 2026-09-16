ЕС разработает для Украины систему ПВО взамен Patriot

В ходе выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС совместно с Украиной создать доступную по стоимости модульную систему противовоздушной обороны (ПВО) для использования Вооруженными силами Украины.
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