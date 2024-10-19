Финансовая катастрофа в России: волна девальвации грозит повторением 90-х! Юлия ЧелкановаНесмотря на стабильный курс доллара США на уровне 95 рублей, экономисты высказывают опасения о возможном приближающемся кризисе.
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