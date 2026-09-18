Прожившая в браке 55 лет семейная пара приняла участие в выборах

Супружеская пара Гайса и Бадига Гафиятулины приняли участие в выборах в Новосибирской области, сообщается в канале избирательной комиссии региона в «Максе».
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