Эксперт из Русского музея рассказала, почему шпалеры в Летнем саду не уберут

Причина в положительном явлении – разуплотнении газонов, которое может быть нарушено “Наш район” рассказал, что шпалеры, которыми ограждены деревья и газоны в Летнем саду, останутся надолго – они выполняют важную функцию.
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