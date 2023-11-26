Мощные кадры штурма Авдеевской промзоны нашим танком (ВИДЕО)

Мощные кадры штурма Авдеевской промзоны российским танком прямиком с донецкого фронта. В середине видео можно заметить, как по бронемашине прилетает FPV-дрон, однако благодаря козырьку, она остается целой, а её экипаж — живым.
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