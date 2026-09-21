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Царьград

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В Новосибирске водитель умер за рулем и протаранил 3 машины

В Новосибирске водитель умер за рулем и протаранил 3 машины

В микрорайоне ОбьГЭС произошло ДТП с летальным исходом. Около 8:35 на улице Приморской 58-летний мужчина, находившийся за рулем SsangYong Actyon, во время движения потерял сознание.

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