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Спикер Госдумы рассказал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП

Спикер Госдумы рассказал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП

Решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, кроме самого северного, будет стоить Финляндии, по некоторым оценкам, около €3 млрд.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Может от недопущения прибытия к ним мигрантов финны намного больше выиграют? Почему бы спикеру не прикинуть сколько РФ имеет положительного и отрицательного от массового нашествия к нам мигрантом через открытые КПП и кто в выигрыше от этого: правящее меньшинство или народ. Кстати, последнему ответ известен: у нас,как всегда, всё не в пользу народа и, при этом, за его счёт.
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