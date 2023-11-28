Решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, кроме самого северного, будет стоить Финляндии, по некоторым оценкам, около €3 млрд.
Спикер Госдумы рассказал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АН
Алексей Наседкин
Может от недопущения прибытия к ним мигрантов финны намного больше выиграют? Почему бы спикеру не прикинуть сколько РФ имеет положительного и отрицательного от массового нашествия к нам мигрантом через открытые КПП и кто в выигрыше от этого: правящее меньшинство или народ. Кстати, последнему ответ известен: у нас,как всегда, всё не в пользу народа и, при этом, за его счёт.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии