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Европа задумалась о последствиях санкций

Европа задумалась о последствиях санкций

Бельгия, Германия и Франция обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить, какой ущерб экономике странам ЕС могут нанести ограничения на импорт СПГ из России.

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Комментарии
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Eduard
Такойбизнес в Европе:&quot;Будим лизать американский зад.Купим дорогой газ и откажемся от дешового,&quot;!
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18 час.
C Д
У европейской элиты деньги в США. просто заберут, если те не послушают, то что им прикажут
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16 час.
ВП
Валерий Протасов
Порка задумались только немногие.
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16 час.

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