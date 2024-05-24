Бельгия, Германия и Франция обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить, какой ущерб экономике странам ЕС могут нанести ограничения на импорт СПГ из России.
Европа задумалась о последствиях санкций
Комментарии
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Eduard
Такойбизнес в Европе:"Будим лизать американский зад.Купим дорогой газ и откажемся от дешового,"!
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18 час.
C Д
У европейской элиты деньги в США. просто заберут, если те не послушают, то что им прикажут
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16 час.
ВП
Валерий Протасов
Порка задумались только немногие.
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16 час.
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