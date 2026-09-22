Более 14 тыс. горожан старше 90 лет стали участниками «Московского долголетия» с момента начала проекта

С 2018 года к «Московскому долголетию» присоединились свыше 14 тысяч москвичей старше 90 лет. Проект помогает им вести деятельную жизнь и открывать новые интересы — от шахмат до психологии.
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