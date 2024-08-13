Трамп назвал ядерный конфликт главной опасностью для человечества

Он также отпустил укол в сторону Джо Байдена Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для человечества является не глобальное изменение климата, а возможный конфликт с использованием ядерного оружия.
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