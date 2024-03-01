В Шуе сотрудниками полиции задержана подозреваемая в краже денег и ювелирных украшений у 84-летней пенсионерки

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Шуйский» поступило заявление от 84-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что к ней приходила неизвестная женщина и после её ухода заявительница обнаружила пропажу своих сбережений и ювелирных изделий.