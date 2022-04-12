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А теперь «горбатый»: интересные факты о первом «Запорожце», о которых вы не знали

А теперь «горбатый»: интересные факты о первом «Запорожце», о которых вы не знали

Сколько же насмешек за свою жизнь выслушал многострадальный ЗАЗ-965! А ведь автомобиль был выпущен немалым тиражом — 322 166 автомобилей, включая модификации.

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