Перехват аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост может усложнить отношения Германии и НАТО.
В США допустили осложнение отношений Германии и НАТО из-за утечки аудио
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Так проколоться это просто не допустимо. Сделать достоянием всех то, что вынашивает США относительно России. США за это накажет Шольца, а они как бы и не причём!
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17 час.
Влад Владимиров
С такими дебилами в Германии РФ, наверое, с ней надо решительно рвать все отношения. Чтоб урезонить их тупую манию. Их процветающую там сейчас русофобию и всяческие их унижения...
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17 час.
213
Просто интересно, для чего народу кинули эту косточку? То что это спектакль - не вызывает сомнения. А вот для чего...........
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14 час.
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