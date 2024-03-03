В США допустили осложнение отношений Германии и НАТО из-за утечки аудио

Геннадий Бережнов Так проколоться это просто не допустимо. Сделать достоянием всех то, что вынашивает США относительно России. США за это накажет Шольца, а они как бы и не причём!

Влад Владимиров С такими дебилами в Германии РФ, наверое, с ней надо решительно рвать все отношения. Чтоб урезонить их тупую манию. Их процветающую там сейчас русофобию и всяческие их унижения...