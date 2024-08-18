Киев требует от Боснии и Герцеговины не торговать с Россией

Советник нелегитимного президента Украины Владислав Власюк заявил, что Босния и Герцеговина (БиГ) должна минимизировать экономические отношения с Россией и работать на ужесточение санкций против российского капитала.
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