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Московский комсомолец в Израиле

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Клалит: новый анализ позволяет родить здорового ребенка

Клалит: новый анализ позволяет родить здорового ребенка

Благодаря преимплантационной генетической диагностике (PGT), проведённой в университетском медицинском центре «Сорока» из группы «Клалит» малыш появился на свет абсолютно здоровым, несмотря на высокий риск наследования тяжёлого заболевания .

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