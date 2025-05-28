Клалит: новый анализ позволяет родить здорового ребенка

Благодаря преимплантационной генетической диагностике (PGT), проведённой в университетском медицинском центре «Сорока» из группы «Клалит» малыш появился на свет абсолютно здоровым, несмотря на высокий риск наследования тяжёлого заболевания .
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