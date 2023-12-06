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Более 600 будущих выпускников школ Ялты пишут итоговое сочинение

Более 600 будущих выпускников школ Ялты пишут итоговое сочинение

Сегодня 664 ялтинских выпускника 11-х классов пишут итоговое сочинение, которое является обязательным условием допуска к ЕГЭ, сообщает на своей странице начальник Департамента образования Ялты Ренард Кутковский.

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