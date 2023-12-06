Более 600 будущих выпускников школ Ялты пишут итоговое сочинение

Сегодня 664 ялтинских выпускника 11-х классов пишут итоговое сочинение, которое является обязательным условием допуска к ЕГЭ, сообщает на своей странице начальник Департамента образования Ялты Ренард Кутковский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии