В Германии предостерегли от чрезмерной нагрузки на бундесвер

Формирование новых дивизий бундесвером может стать для него чрезмерной нагрузкой, 12 января заявил эксперт по вопросам обороны партии от партии ХДС Хеннинг Отте в газете Rheinische Post Сообщается, что такое заявление Отте сделал комментируя планы бундесвера по созданию «дивизии обороны родины» в качестве четвертого основного подразделения для обеспечения безопасности инфраструктуры и важных военных объектов в Германии.