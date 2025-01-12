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В Германии предостерегли от чрезмерной нагрузки на бундесвер

В Германии предостерегли от чрезмерной нагрузки на бундесвер

Формирование новых дивизий бундесвером может стать для него чрезмерной нагрузкой, 12 января заявил эксперт по вопросам обороны партии от партии ХДС Хеннинг Отте в газете Rheinische Post Сообщается, что такое заявление Отте сделал комментируя планы бундесвера по созданию «дивизии обороны родины» в качестве четвертого основного подразделения для обеспечения безопасности инфраструктуры и важных военных объектов в Германии.

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