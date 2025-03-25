В северной столице России начались тщательные проверки использования электровелосипедов - есть неожиданные результаты

Полиция Санкт-Петербурга начала регулярные проверки по выявлению нарушений правил дорожного движения, а также миграционного законодательства курьерами, которые преимущественно передвигаются на электровелосипедах.
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