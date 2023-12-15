Врач Уфимцев: гематома на месте ушиба в норме проходит за неделю

Следы повреждения на коже после ушиба обычно проходят за неделю, если гематома заживает медленно — стоит обратиться за консультацией, сообщил хирург высшей категории, флеболог и травматолог Андрей Уфимцев.
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