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Спорт Уик-Энд

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«Не исключено, что Соболев и Глушенков исчерпали свои текущие возможности…» - Пономарев

«Не исключено, что Соболев и Глушенков исчерпали свои текущие возможности…» - Пономарев

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своем поле петербургский «Зенит».

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