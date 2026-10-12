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Царьград

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СК: 18 осуждены за диверсии, подросткам дали до 21 года

СК: 18 осуждены за диверсии, подросткам дали до 21 года

В Новосибирске 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на диверсию, заключили под стражу после попытки поджечь транспортную подстанцию на железной дороге 2 октября.

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