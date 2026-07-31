Найк Борзов оценил современный рок и его связь с 1990-ми

Певец Найк Борзов на Радио РБК заявил, что современная рок-музыка сохраняет романтизм 1990-х годов. Он отметил таких артистов, как Saluki, «Диктофон» и polnalyubvi, и подчеркнул роль соцсетей и СМИ в продвижении современных исполнителей.