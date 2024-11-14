20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции

Кто может лучше знать мир человеческой души, если не клинический психолог? Французский цифровой художник Кирилл Роландо (Cyril Rolando) как раз им и работает, а в свободное время он создает свои сюрреалистичные и волшебные картины.
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