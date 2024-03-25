«Все были шокированы, когда включили телефоны после матча»

Часть матчей плей-офф КХЛ перенесены в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». Предварительно на 26 марта назначены пятые встречи серий «Спартак» – «Металлург» и «Авангард» – «Локомотив», которые должны были пройти в выходные.
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