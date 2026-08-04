Астрономы поймали загадочный сигнал из мертвой галактики

Астрономы из Северо-Западного университета и Университета Макгилла впервые проследили происхождение быстрого радиовсплеска до окраины древней «мертвой» эллиптической галактики — среды, ранее не связывавшейся с этим явлением.
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