Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Астрономы поймали загадочный сигнал из мертвой галактики

Астрономы поймали загадочный сигнал из мертвой галактики

Астрономы из Северо-Западного университета и Университета Макгилла впервые проследили происхождение быстрого радиовсплеска до окраины древней «мертвой» эллиптической галактики — среды, ранее не связывавшейся с этим явлением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии