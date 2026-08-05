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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Давыдов: «Конкуренты достаточно быстро начнут к Малинину подтягиваться. Все же понимают: либо учишь четверные, либо проигрываешь»

Тренер ЦСКА Сергей Давыдов считает, что конкуренты будут подтягиваться к трехкратному чемпиону мира Илье Малинину за счет усиления прыжкового контента.

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