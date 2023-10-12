Войска РФ под Клещеевкой вклинились в оборону ВСУ на глубину 600 м

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев 12 октября сообщил, что ВС РФ на донецком направлении вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глубину от 300 до 600 м и отразили атаку противника у Клещеевки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии