На калужской трассе разбился один из главных в прошлом полицейских области

Выяснилась личность мужчины, погибшего 30 июня в аварии на трассе Козельск - Ульяново. Как мы уже писали, там автомобиль BMW Х6 вылетел в кювет и опрокинулсяВыяснилась личность мужчины, погибшего 30 июня в аварии на трассе Козельск - Ульяново.
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