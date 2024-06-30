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Калужские новости

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На калужской трассе разбился один из главных в прошлом полицейских области

На калужской трассе разбился один из главных в прошлом полицейских области

Выяснилась личность мужчины, погибшего 30 июня в аварии на трассе Козельск - Ульяново. Как мы уже писали, там автомобиль BMW Х6 вылетел в кювет и опрокинулсяВыяснилась личность мужчины, погибшего 30 июня в аварии на трассе Козельск - Ульяново.

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