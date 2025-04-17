Стоимость ОСАГО для некоторых водителей вырастет до 20 %: кто в списке?

С наступлением весны в России активизируются мотоциклисты. Однако владельцам мотоциклов, квадроциклов и мопедов стоит обратить внимание на изменения в правилах расчета стоимости страховых полисов ОСАГО, которые вступят в силу с 17 апреля.
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