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Украинскую модель Марию Береговую предупредили, что актёр Леонардо Ди Каприо оставит её через 2 года

Украинскую модель Марию Береговую предупредили, что актёр Леонардо Ди Каприо оставит её через 2 года

К этому моменту возраст модели будет подходить к 25 годам. Фото: из открытых источников Не успел голливудский актёр отойти от отношений с моделью Камилой Морроне, как на горизонте обсуждают новый роман актёра с украинской моделью Марией Береговой.

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