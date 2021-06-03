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Чем подкармливать морковь весь сезон, чтобы была крупной и сладкой

Чем подкармливать морковь весь сезон, чтобы была крупной и сладкой

А вы знали, что за качество моркови отвечает, ее сладость, ровная форма и размер? И, когда эти три параметра сойдутся вместе, получится идеальная морковь.

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