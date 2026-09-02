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ФедералПресс

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Олег Чемезов и экс-олигарх Бобров обменялись жесткими обвинениями: на кону свобода

Олег Чемезов и экс-олигарх Бобров обменялись жесткими обвинениями: на кону свобода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября, ФедералПресс. Бывшие акционеры «Корпорации СТС» Алексей Бобров и Татьяна Черных дали показания против экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве.

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