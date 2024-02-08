Депутат ГД о нежелательных организациях с госучастием: «Совершенно недостаточные меры»

В Госдуме разработали поправки о признании нежелательными организаций с иностранным госучастием. Новые законодательные меры были предложены Комиссией ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
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