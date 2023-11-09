Вопрос «Труда»: Когда было больше справедливости - при социализме или сейчас?

Сергей Нововожилов

Я не принимаю платную медицину, я врач с 1974г. Начинал с интернатуры с оплатой 110 руб. Не "жирно" , но хватало. Как можно уважать минздрав которым руководит экономист, а не врач!!! Э К О Н О М И Т Ь на медицине, на здоровье народа??? По телевизору ролики крутят, помогите больным детям. Да что ж мы за страна такая!!!???