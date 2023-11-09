Прогрессивное человечество теперь не отмечает годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, но многие россияне еще помнят об этом празднике и о прошлой жизни, которая порой кажется светлее и надежнее нынешней.
Вопрос «Труда»: Когда было больше справедливости - при социализме или сейчас?
Комментарии
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Сергей Нововожилов
Я не принимаю платную медицину, я врач с 1974г. Начинал с интернатуры с оплатой 110 руб. Не "жирно" , но хватало. Как можно уважать минздрав которым руководит экономист, а не врач!!! Э К О Н О М И Т Ь на медицине, на здоровье народа??? По телевизору ролики крутят, помогите больным детям. Да что ж мы за страна такая!!!???
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1 д.
Леонид
Конечно тогда.
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15 час.
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