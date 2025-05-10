Операция "Джихад", 1996

Новое большое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное "Операции Джихад" - захвату чеченскими боевиками Грозного в августе 1996 года, что в итоге приведт к фактической капитуляции режима Ельцина перед боевиками в Хасавюрте.
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