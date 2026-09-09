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Умные кофемашины Китая получили «два мозга» на базе Qwen

Умные кофемашины Китая получили «два мозга» на базе Qwen

Представьте, что однажды утром вы говорите обычной кофеварке: «Я плохо спал этой ночью. Свари мне что-нибудь не слишком крепкое».

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