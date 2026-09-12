Бариев: Казанда һәр бала күңеленә якын юнәлешне тапсын өчен спорт объектлары җитәрлек

Казанда һәр бала үзенең күңеленә хуш килгән юнәлешне сайласын өчен спорт объектлары җитәрлек. Бу хакта «Урам» экстрим-паркында башланган «Бөтен гаилә белән стартка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым