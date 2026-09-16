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Авто - Мото - Новости

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В Белоруссии стартуют продажи обновлённого Geely Monjaro

В Белоруссии стартуют продажи обновлённого Geely Monjaro

В ноябре этого года на белорусском рынке должен появиться обновлённый кроссовер Geely Monjaro. Об этом сообщила Наталья Харькова, заместитель директора по маркетингу и продажам дистрибьютора СЗАО «БЕЛДЖИ», подтвердив планы компании по выводу рестайлинговой версии модели.

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