В Белоруссии стартуют продажи обновлённого Geely Monjaro

В ноябре этого года на белорусском рынке должен появиться обновлённый кроссовер Geely Monjaro. Об этом сообщила Наталья Харькова, заместитель директора по маркетингу и продажам дистрибьютора СЗАО «БЕЛДЖИ», подтвердив планы компании по выводу рестайлинговой версии модели.