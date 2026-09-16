В Белоруссии стартуют продажи обновлённого Geely Monjaro

В ноябре этого года на белорусском рынке должен появиться обновлённый кроссовер Geely Monjaro. Об этом сообщила Наталья Харькова, заместитель директора по маркетингу и продажам дистрибьютора СЗАО «БЕЛДЖИ», подтвердив планы компании по выводу рестайлинговой версии модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
- ДР Автоэксперт Хайце...
Загрузка комментариев…