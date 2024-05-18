Слабое звено. Травматолог рассказал, как избежать растяжений и разрывов

Ушибы, повреждения связочного аппарата коленных и голеностопных суставов, растяжения и разрывы мышечной ткани, повреждения менисков и другие травмы и заболевания — это самые частые диагнозы бегунов, с которыми сталкиваются врачи-травматологи.
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