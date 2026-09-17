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Польскую компанию заподозрили в связях с мексиканскими наркокартелями

Польскую компанию заподозрили в связях с мексиканскими наркокартелями

Расследование возможных связей зарегистрированной в Кракове компании Rosetta Gaming с международным наркобизнесом передала польская прокуратура подразделению по наиболее тяжким финансово-экономическим преступлениям, сообщает 17 сентября Onet.

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