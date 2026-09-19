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Царьград

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Кардиолог Виноградова предупредила о продуктах, повышающих давление

Кардиолог Виноградова предупредила о продуктах, повышающих давление

Какие продукты в рационе повышают давление?Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова в беседе с RT назвала продукты, которые сильнее всего влияют на повышение артериального давления.

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