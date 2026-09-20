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На выборы – на «Победе»: до избирательных участков тюменцев подвозили на ретроавтомобилях

На выборы – на «Победе»: до избирательных участков тюменцев подвозили на ретроавтомобилях

ТЮМЕНЬ, 20 сентября, ФедералПресс. Владельцы советских винтажных автомобилей провели на выборах-2026 акцию: коллекционеры помогли добраться до участков тюменских избирателей, у которых нет возможности сделать это самостоятельно.

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