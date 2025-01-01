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Теракт в США в новогоднюю ночь: десятки убитых и раненых

Теракт в США в новогоднюю ночь: десятки убитых и раненых

До 12 человек погибли, около 30 получили ранения в результате трагедии в Новом Орлеане. В 03:15 часов по местному времени неизвестные на грузовом автомобиле протаранили толпу на перекрестке улиц Бурбон-стрит и Ибервиль, после чего открыли огонь из автоматического оружия.

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