Теракт в США в новогоднюю ночь: десятки убитых и раненых

До 12 человек погибли, около 30 получили ранения в результате трагедии в Новом Орлеане. В 03:15 часов по местному времени неизвестные на грузовом автомобиле протаранили толпу на перекрестке улиц Бурбон-стрит и Ибервиль, после чего открыли огонь из автоматического оружия.