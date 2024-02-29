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Во Франции анонсировали отправку Украине 100 беспилотников

Во Франции анонсировали отправку Украине 100 беспилотников

Министерство обороны Франции заказывает у местной оборонной промышленности 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 100 их которых планируется отправить летом этого года Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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