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Царьград

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Дом в стиле Гауди продают в Новосибирске за 220 млн рублей

Дом в стиле Гауди продают в Новосибирске за 220 млн рублей

Коттедж располагается на участке площадью 2723 квадратных метра.В Новосибирске выставили на продажу дом, выполненный в стиле Гауди, с участком около Академгородка.

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